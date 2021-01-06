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بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=937207

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من رحلة للاحتفال بالعام الجديد في لندن.

وتردد أن الرئيس 67 عاماً، الذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته إلى أرمينيا، احتفل مع أسرته بالعام الجديد في لندن.

ولم ترد معلومات على الفور بشأن حالته الصحية.

وسجلت أرمينيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3 ملايين نسمة وتتاخم تركيا وإيران، أكثر من 160 ألفاً و500 حالة إصابة بفيروس كورونا و2878 حالة وفاة، وسجلت اليوم 324 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان تعافى من إصابته بفيروس كورونا في يونيو الماضي.

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