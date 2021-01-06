النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات لإنتاج النفط

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وصلت أسعار النفط اليوم، الأربعاء 6 يناير 2021 لأعلى مستوى منذ فبراير 2020 مدعومة بموافقة السعودية على خفض للإنتاج أكثر من المتوقع في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو واحد بالمئة إلى 54.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020. سجل برنت 53.87 دولار للبرميل بعدما قفز 4.9 بالمئة يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ 26 فبراير 2020. وأغلق العقد مرتفعا 4.6 بالمئة أمس.

ووافقت السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، أمس على تنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس عقب اجتماع لمجموعة أوبك+.

وجاءت موافقة السعودية علي خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير إلى 491.3 مليون برميل.