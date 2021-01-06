احدث الأخبار

النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات لإنتاج النفط
أبرز المواد
 مخابرات أميركا: روسيا وراء التسلل الإلكتروني “بهدف جمع معلومات”
أبرز المواد
 بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا
أبرز المواد
 غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي
أبرز المواد
 النيابة العامة تُعلن عن وظائف للجنسين بمرتبة «ملازم تحقيق»
أبرز المواد
 الأمم المتحدة ترحب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل: 56 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة
منوعات
 الاقتصاد الخليجي.. يحتل المرتبة الـ 13 عالميًا.. والسعودية تساهم بـ48%
أبرز المواد
 اتحاد القدم يلاحق اعلاميين رياضيين أساءوا لمنسوبيه عبر مواقع التواصل
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 أسرار المناعة من كورونا.. هؤلاء تصعب إصابتهم بالفيروس
أبرز المواد
 تصنيف يكشفُ أغلى 10 مدن في العالم لعيش المغتربين
أبرز المواد
النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات لإنتاج النفط

النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات لإنتاج النفط

أبرز المواد
مخابرات أميركا: روسيا وراء التسلل الإلكتروني “بهدف جمع معلومات”

مخابرات أميركا: روسيا وراء التسلل الإلكتروني “بهدف جمع معلومات”

أبرز المواد
بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

أبرز المواد
غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

أبرز المواد

النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات لإنتاج النفط

النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات لإنتاج النفط
http://almnatiq.net/?p=937215
المناطق_وكالات

وصلت أسعار النفط اليوم، الأربعاء 6 يناير 2021  لأعلى مستوى منذ فبراير 2020  مدعومة بموافقة السعودية على خفض للإنتاج أكثر من المتوقع في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو واحد بالمئة إلى 54.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020. سجل برنت 53.87 دولار للبرميل بعدما قفز 4.9 بالمئة يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ 26 فبراير 2020. وأغلق العقد مرتفعا 4.6 بالمئة أمس.

ووافقت السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، أمس على تنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس عقب اجتماع لمجموعة أوبك+.

وجاءت موافقة السعودية علي خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير إلى 491.3 مليون برميل.

روابط ذات صلة

مخابرات أميركا: روسيا وراء التسلل الإلكتروني “بهدف جمع معلومات”

مخابرات أميركا: روسيا وراء التسلل الإلكتروني “بهدف جمع معلومات”
بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا
غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*