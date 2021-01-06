السفير المعلمي: ارتياح يسود الأمم المتحدة بعد بيان قمة العلا

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أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن ردود الفعل في الأمم المتحدة، كانت إيجابية بخصوص البيان الصادر عن قمة العلا والمصالحة الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السفير المعلمي في فيديو عبر القناة الإخبارية، «ردود الفعل كانت إيجابية في الأمم المتحدة، خاصة وأنها تأتي بعد الخلاف الذي استمر لفترة طويلة في صفوف دول التعاون والحمدلله تم رأب الصدع واستعادة اللحمة الخليجية».

وأضاف: «هناك ارتياح في أوساط الأمم المتحدة لقرار مجلس التعاون، خاصة وأن الأمين العام كان يدعو لمثل هذه المصالحة منذ فترة».

وأتم: «بدون شك الأمم المتحدة تستفيد من توحد مواقف دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق الذي يتم فيما بينها».

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