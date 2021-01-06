تسريبات جديدة.. سامسونغ تحدد موعد إطلاق ثلاثة هواتف من سلسلة غالاكسي S21

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أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها “Unpacked 2021″، الذي من المنتظر أن تكشف فيه سلسلة “S21” القادمة.

ونشر حساب الشركة على المنصات الاجتماعية مقطع فيديو تشويقي يحدد تاريخ 14 يناير الحالي موعدا لمؤتمرها السنوي، الذي ستزيح فيه النقاب عن عدد من أجهزتها الحديثة.

وسيجري المؤتمر في شكل افتراضي عبر الإنترنت، على أن تكون الدعوة مفتوحة في وجه كل المهتمين بمستجدات الشركة العملاقة.

وحسب التسريبات المتداولة، فإن سامسونغ ستطلق ثلاثة هواتف من سلسلة غالاكسي S21. ووفق موقع “غادجيت” التقني، فإن الأمر يتعلق بـ”إس 21″ و”إس 21+” وإس 21 ألترا”.

ويعتقد أن هذه الهواتف الجديدة قد تأتي بدون ملحقات مجانية، مثل الشاحن أو السماعات، في خطوة مشابهة لما قامت به منافستها “أبل” الأميركية.