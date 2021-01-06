احدث الأخبار

كورونا حول العالم: 1.86 مليون وفاة والإصابات تقترب من 86.4 مليون
أبرز المواد
 من بينها الألعاب الذكية.. الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تتجسس عليك
أبرز المواد
 بيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً وتحلق فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى
أبرز المواد
 «الصحة» تنبّه: يجب على مرضى الذئبة الحمراء أخذ لقاح كورونا لهذا السبب
أبرز المواد
 تسريبات جديدة.. سامسونغ تحدد موعد إطلاق ثلاثة هواتف من سلسلة غالاكسي S21
أبرز المواد
 النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات لإنتاج النفط
أبرز المواد
 مخابرات أميركا: روسيا وراء التسلل الإلكتروني “بهدف جمع معلومات”
أبرز المواد
 بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا
أبرز المواد
 غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي
أبرز المواد
 النيابة العامة تُعلن عن وظائف للجنسين بمرتبة «ملازم تحقيق»
أبرز المواد
 الأمم المتحدة ترحب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل: 56 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة
منوعات
كورونا حول العالم: 1.86 مليون وفاة والإصابات تقترب من 86.4 مليون

كورونا حول العالم: 1.86 مليون وفاة والإصابات تقترب من 86.4 مليون

أبرز المواد
من بينها الألعاب الذكية.. الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تتجسس عليك

من بينها الألعاب الذكية.. الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تتجسس عليك

أبرز المواد
بيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً وتحلق فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى

بيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً وتحلق فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى

أبرز المواد
«الصحة» تنبّه: يجب على مرضى الذئبة الحمراء أخذ لقاح كورونا لهذا السبب

«الصحة» تنبّه: يجب على مرضى الذئبة الحمراء أخذ لقاح كورونا لهذا السبب

أبرز المواد

كورونا حول العالم: 1.86 مليون وفاة والإصابات تقترب من 86.4 مليون

كورونا حول العالم: 1.86 مليون وفاة والإصابات تقترب من 86.4 مليون
http://almnatiq.net/?p=937240

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 86.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 86 مليوناً و385 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48.4  مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و868 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

روابط ذات صلة

من بينها الألعاب الذكية.. الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تتجسس عليك

من بينها الألعاب الذكية.. الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تتجسس عليك
بيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً وتحلق فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى

بيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً وتحلق فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى
«الصحة» تنبّه: يجب على مرضى الذئبة الحمراء أخذ لقاح كورونا لهذا السبب

«الصحة» تنبّه: يجب على مرضى الذئبة الحمراء أخذ لقاح كورونا لهذا السبب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*