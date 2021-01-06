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أبرز ملامح نظام صندوق التنمية العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء

أبرز ملامح نظام صندوق التنمية العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء
http://almnatiq.net/?p=937243

وافق مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، خلال الجلسة التي عُقدت مساء الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.
وقد استعرض مختصين أبرز ملامح النظام الجديد الذي يتكون من 18 مادة تقريباً، بجانب ما قدمه الموقع الرسمي للصندوق العقاري من توضيحات، حول ما جاء في النظام الأساسي تجاه التحول إلى مؤسسة تمويلية، وقد تم تقديم الشكر للمقام السامي بمناسبة الموافقة الكريمة، والتي من شأنها دعم ألية العمل وزيادة الخدمة للمستنفدين.
أهم ملامح نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، أنه سيمنحه الاستقلالية والمرونة في الشركة، عبر تقيم برامج تخص حلول التمويل السكنية، وسيكون له دور فاعل في بناء مشروعات الإسكان، من خلال شراكة مع القطاعات الحكومية، كما يُسهم في تمكين الأسر السعودية نحو تملك المسكن الأول بكل سهولة، وقد حدد الصندوق عدد من النقاط التي تدول حولها التعديلات الجديدة.
شار الصندوق العقاري عبر حسبة الرسمي لعدد من النقاط التي يتمحور حولها نظامة الجديد.
استمرار الدعم وتنمين المواطن من تملك المسكن الملائم.
استثمار رأس المال وعقد الاتفاقيات مع المطورين العقاريين وجهات التمويل.
تأسيس صناديق ادخار للمواطن بالتعاون مع الجهات التمويلية.
تأسيس الشركات التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
تقديم الضمانات الكلية أو النسبية لدعم تمويل المستفيدين.
إصدار السندات والصكوك وغيرها من أدوات الدين.
هذا ومن المنتظر أن يتم الكشف عن التفاصيل بالكامل عبر الجريدة الرسمية، ونشر كافة التفاصيل المتعلفة بالنظام في وقت قريب.

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