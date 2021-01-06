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أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا

أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا
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المناطق_متابعات

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أرقاما صادمة، تكشف مدى تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أكثر من مليون شخص في إنجلترا، مصاب حاليا بفيروس كورونا، وأكد مكتب الإحصاءات الوطني هذه الأرقام، مشيرا إلى أن شخصا من بين كل 50 شخص في البلاد، مصاب بالفيروس.

وترتفع النسبة إلى إصابة شخص من بين كل 30 شخص في العاصمة لندن، مما يعني أن أكثر من 3 بالمئة من سكان العاصمة مصابون بالفيروس حاليا، حسب ما أشار موقع “سكاي نيوز”.

وتجاوز عدد المصابين باليوم الواحد في بريطانيا، حاجز الـ60 ألف مصاب، الثلاثاء، حيث سجلت البلاد 60916 إصابة في 24 ساعة، تزامنا مع انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد.

قال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي إن حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء إنجلترا “ترتفع بسرعة كبيرة، وبالطبع ما زلنا في منتصف الشتاء”.

وقال في المؤتمر الصحفي إن أسرع زيادة في السلالة الجديدة لكورونا هي في شرق إنجلترا ولندن والجنوب الشرقي، لكنها “تنطلق الآن في مناطق أخرى أيضا”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن عزلا عاما جديدا في إنجلترا، الاثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.

وقال جونسون في خطاب تلفزيوني: “يجب بناء على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة”.

وذكر جونسون أن البلاد تمر “بلحظة حرجة”، حيث ترتفع الحالات بسرعة في كل جزء من البلاد.

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