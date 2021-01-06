ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرض جزئياً أوكلياً لعدة عوامل بيئية ، منها التعرض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.
ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية ” عش بصحة ” ، أهمية شرب الماء عند الشعور بأية أعراض وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء ، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية .
وتأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحث على اتباع أنماط صحية سليمة .
“الصحة” توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف
ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرض جزئياً أوكلياً لعدة عوامل بيئية ، منها التعرض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.
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