احدث الأخبار

“الصحة” توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف
أبرز المواد
 أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصادر : «النيابة العامة» تصدر عدة قرارات لضمان حصانة المحامين
أبرز المواد
 بن ماضي: نظام الصندوق العقاري الجديد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يعترف بإصدار فواتير تخمينية للعملاء
أبرز المواد
 أبرز ملامح نظام صندوق التنمية العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء
أبرز المواد
 كورونا حول العالم: 1.86 مليون وفاة والإصابات تقترب من 86.4 مليون
أبرز المواد
 من بينها الألعاب الذكية.. الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تتجسس عليك
أبرز المواد
 بيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً وتحلق فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى
أبرز المواد
 «الصحة» تنبّه: يجب على مرضى الذئبة الحمراء أخذ لقاح كورونا لهذا السبب
أبرز المواد
 تسريبات جديدة.. سامسونغ تحدد موعد إطلاق ثلاثة هواتف من سلسلة غالاكسي S21
أبرز المواد
 النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات لإنتاج النفط
أبرز المواد
“الصحة” توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

“الصحة” توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

أبرز المواد
أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا

أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا

أبرز المواد
مصادر : «النيابة العامة» تصدر عدة قرارات لضمان حصانة المحامين

مصادر : «النيابة العامة» تصدر عدة قرارات لضمان حصانة المحامين

أبرز المواد
بن ماضي: نظام الصندوق العقاري الجديد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية

بن ماضي: نظام الصندوق العقاري الجديد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية

أبرز المواد

“الصحة” توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

“الصحة” توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف
http://almnatiq.net/?p=937258
المناطق - الرياض

ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرض جزئياً أوكلياً لعدة عوامل بيئية ، منها التعرض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.
ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية ” عش بصحة ” ، أهمية شرب الماء عند الشعور بأية أعراض وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء ، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية .
وتأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحث على اتباع أنماط صحية سليمة .

روابط ذات صلة

أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا

أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا
مصادر : «النيابة العامة» تصدر عدة قرارات لضمان حصانة المحامين

مصادر : «النيابة العامة» تصدر عدة قرارات لضمان حصانة المحامين
بن ماضي: نظام الصندوق العقاري الجديد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية

بن ماضي: نظام الصندوق العقاري الجديد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*