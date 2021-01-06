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وزير التجارة يُدشّن منصة “استطلاع”

وزير التجارة يُدشّن منصة “استطلاع”
http://almnatiq.net/?p=937270
المناطق - الرياض

دشّن معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”.
وتهدف منصة “استطلاع” إلى تمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، قام المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصّة “بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع”، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.
كما قام المركز بتطوير نموذج لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين مُمثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية.
يُذكر أن المركز طَرح أكثر من (64) مشروعًا تنظيميًا عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، وقد وَردت هذه المشروعات من (18) جهة حكومية، فيما بَلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشروعات (2,787) رأياً، أُرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشروعات.
ويمكن للمهتمين والمختصين زيارة المنصة من خلال الموقع الإلكتروني: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar .

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