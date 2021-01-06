احدث الأخبار

وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
أبرز المواد
 وزير التجارة يُدشّن منصة “استطلاع”
أبرز المواد
 شرطة حائل: القبض على شخصين سرقا مركبتين وأشعلا النيران فيهما
أبرز المواد
 وزير الثقافة: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق التنمية الثقافي ستعزز الإنتاج وتمكن الإبداع
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية ترحب بـ” إعلان العلا” وما تضمنته من تعزيز التضامن الخليجي والعربي
أبرز المواد
 مركز “التحكيم العقاري” يصدر أول أحكامه النهائية
أبرز المواد
 سعر برنت يرتفع بنسبة 0.32 %
أبرز المواد
 “الصحة” توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف
أبرز المواد
 أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصادر : «النيابة العامة» تصدر عدة قرارات لضمان حصانة المحامين
أبرز المواد
 بن ماضي: نظام الصندوق العقاري الجديد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يعترف بإصدار فواتير تخمينية للعملاء
أبرز المواد
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أبرز المواد
وزير التجارة يُدشّن منصة “استطلاع”

وزير التجارة يُدشّن منصة “استطلاع”

أبرز المواد
شرطة حائل: القبض على شخصين سرقا مركبتين وأشعلا النيران فيهما

شرطة حائل: القبض على شخصين سرقا مركبتين وأشعلا النيران فيهما

أبرز المواد
وزير الثقافة: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق التنمية الثقافي ستعزز الإنتاج وتمكن الإبداع

وزير الثقافة: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق التنمية الثقافي ستعزز الإنتاج وتمكن الإبداع

أبرز المواد

وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=937273
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم ، السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي وصل للرياض.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم، وسبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية، وكتأكيد لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتداداً لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة.
حضر الاستقبال معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، و رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل .

روابط ذات صلة

وزير التجارة يُدشّن منصة “استطلاع”

وزير التجارة يُدشّن منصة “استطلاع”
شرطة حائل: القبض على شخصين سرقا مركبتين وأشعلا النيران فيهما

شرطة حائل: القبض على شخصين سرقا مركبتين وأشعلا النيران فيهما
وزير الثقافة: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق التنمية الثقافي ستعزز الإنتاج وتمكن الإبداع

وزير الثقافة: موافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق التنمية الثقافي ستعزز الإنتاج وتمكن الإبداع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*