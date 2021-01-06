وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم ، السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي وصل للرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم، وسبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية، وكتأكيد لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتداداً لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة.

حضر الاستقبال معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، و رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل .