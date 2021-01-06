انطلاق البرنامج التطوعي “مصنعون” لمعمل فاب لاب الجبيل بمركز المعرفة والإبداع

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية أمس الأحد برنامج “مصنعون” وهو عبارة عن برنامج يهتم بنشر المعرفة في مجال التصنيع الرقمي حيث سيعمل البرنامج على تأسيس نواة لدعم مجال عمل وثقافة التصنيع الرقمي بمدينة الجبيل الصناعية عبر معمل التصنيع الرقمي ( فاب لاب الجبيل ) المتواجد في مركز المعرفة والإبداع.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ خلف الشمري أن البرنامج يهدف إلى تدريب فريق تطوعي يهتم بتقنيات التصنيع الرقمي، ويقوم بدعم الابتكارات المحلية عن طريق تقديم المشورة والتدريب للمستفيدين من خلال فاب لاب الجبيل ، مضيفاً أن برنامج “مصنعون” سيسهم بإذن الله تعالى في نشر ثقافة التصنيع الرقمي في المجتمع داخل وخارج معمل فاب لاب بما يحقق أهداف المعمل.

كما ويستهدف البرنامج كافة أفراد المجتمع وفئاته العمرية من المهتمين بالتصميم والتصنيع الرقمي، بالإضافة إلى المختصين في هذا المجال ، حيث عملت الهيئة الملكية بالجبيل على تجهيز معمل فاب لاب الجبيل عبر خطة تطويرية يسير بها المتطوع ويتدرج في مستويات الدعم من مصنّع إلى أن يصل لمسمى خبير تصنيع رقمي.

وتشتمل الخطة على جملة من الدورات النظرية والعملية وساعات التطوع ودعم مشاريع معمل الفاب لاب، وتمثيل المعمل في فعاليات مختلفة، كما يطمح فاب لاب الجبيل إلى استقطاب متطوعين من خارج مجال التصنيع كالمصورين والصحفيين ومنظمي الفعاليات بحيث يسهمون بالنهوض بثقافة التصنيع الرقمي في مدينة الجبيل الصناعية.

هذا ويسعى الفاب لاب إلى منح مجموعة من الامتيازات لفريق التطوع التي من ضمنها تعيين جهة إدارية من المتطوعين أنفسهم، وحضور دورات وورش العمل المقدمة للمستفيدين من فاب لاب بشهادة وبدون مقابل مادي، بالإضافة لإتاحة استخدام موارد المعمل في مشاريع ذاتية للمستفيدين.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في توفير بيئة اجتماعية حاضنة وجاذبة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة إضافة إلى اهتمامها في رفع مهارات التصنيع الرقمي في المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة ، ونشر ثقافة التطوع عبر برامج إبداعية وابتكارية.