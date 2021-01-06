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لقاء الثلاثاء أكثر من 20 مشروعا سياحيا تحت الدراسة في المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=937278

دعت مستشار علاقات الوجهات السياحية بوزارة السياحة ندا بنت سعد التميمي، قطاع الاعمال النسائي في المنطقة الشرقية الى دخول عالم الاستثمار في القطاع السياحي مشيرة الى انه قطاع واعد، خصوصا ما تشهده المملكة من ازدهار في هذا القطاع تطبيقالمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقالت التميمي خلال “لقاء الثلاثاء الشهري” لسيدات الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة مساء الثلاثاء 5 يناير 2020، بأن المنظومة السياحية عملت على تفعيل العلاقة وتحقيق الموائمة مع المنطقة الشرقية كونها أحد الوجهات السياحية ذات الأولوية لعام 2022، لافتة الى ان عدد المواقع السياحية في المنطقة بلغت 18موقعا، كما ان عدد المشاريع السياحية وصلت الى 24 مشروعا، مؤكدة بان أكثر من 20 مشروعا سياحيا في المنطقة يخضع للدراسة حاليا لدى صندوق التنمية السياحي.

وأوضحت التميمي خلال اللقاء الذي استعرض دور وزارة السياحة في تعزيز السياحة الداخلية والفرص الاستثمارية، اتخاذ عدد من وسائل دعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث تم التوقيع مع عدد من البنوك التجارية وذلك لتسهيل الحلول المالية للمستثمرين في القطاع السياحي وتوفير البرامج التمويلية الميسرة.

وبينت التميمي، بأن خارطة طريق عام2030م السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022م قبل إطلاق المشاريع العملاقة وتأتي تحت عنوان اكتشف السعودية، أما المرحلة الثانية تبدأ من 2022م وحتى 2030م وتحمل عنوان عش التجربة السعودية، مشيرةإلى أن المواقع السياحية قُسِمت إلى 24 موقعًا بارزًا و38 موقعًا بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، وهي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة.

وقالت التميمي، أن الوزارة تستهدف بحلول2030م المساهمة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100مليون زائر، وتوفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية، ودعم القطاع الخاص المحلي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة من شأنها الرقي بصناعة السياحة بمختلف مفرداتها وتطويرها كرافد أساس للاقتصاد الوطني ومصدرًا مستقبليًا يُعزز الإيرادات.

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