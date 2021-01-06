أمانة الشرقية: 857 جولة رقابية تسفر عن ضبط11 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

الدمام- المناطق

قامت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 21/5/1442هـ، بضبط (11) مخالفة، من ضمنها (8) مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و(3) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (857) جولة رقابية، نفذتها الأمانة، و جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

فيما أنجزت الأمانة رفع ما يقارب (7612) طن من النفايات، وأزالت (4688) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وطهرت وعقمت (731) موقعاً، مُستخدمة ما يقارب (131014) لتر من كمية المطهرات والتعقيم، بمشاركة (463) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية؛ وذلك للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، داعية بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الاشتراطات البلدية، من خلال التواصل مركز البلاغات 940.