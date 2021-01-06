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أمين القصيم يترأس الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة منطقة القصيم

أمين القصيم يترأس الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة منطقة القصيم

منوعات
أمانة الشرقية تطرح أكثر من 170 فرصة استثمارية متنوعة بمختلف محافظات المنطقة

أمانة الشرقية تطرح أكثر من 170 فرصة استثمارية متنوعة بمختلف محافظات المنطقة

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أمانة الشرقية: 857 جولة رقابية تسفر عن ضبط11 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

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أمانة الشرقية تطرح أكثر من 170 فرصة استثمارية متنوعة بمختلف محافظات المنطقة

أمانة الشرقية تطرح أكثر من 170 فرصة استثمارية متنوعة بمختلف محافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=937281

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخرا، أكثر من 170 فرصة في حاضرة الدمام والقطيف والنعيرية ورأس تنورة ومليجة، والتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية والداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار، والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، وتنوعت الفرص الاستثمارية في مجالات وأنشطة عدة، من أبرزها المجالات الموسمية عبر التأجير المؤقت للفعاليات والألعاب والمطاعم والمقاهي.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة دعت المستثمرين ورجال الأعمال والراغبين بالاستثمار إلى المنافسة في هذه المجالات والاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص”.

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