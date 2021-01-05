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أمين القصيم يترأس الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة منطقة القصيم

أمين القصيم يترأس الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة منطقة القصيم

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أمين القصيم يترأس الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة منطقة القصيم

أمين القصيم يترأس الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=937282
المناطق / بريدة

ترأس أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي الاجتماع التأسيسي الأول لشركة أمانة منطقة القصيم صباح اليوم الأربعاء ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بمقر الأمانة بمدينة بريدة.
وأشار م.المجلي إلى أن هذا المشروع يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات وتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مشيراً إلى أن الهدف من تأسيس الشركة لتكون الذراع الاستثماري للأمانة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية ورفع جودة الخدمات البلدية المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويتابع المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة القصيم إعداد الخطة الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والمالي للشركة ، وقائمة الخدمات المستهدفة وقائمة العقارات المستهدف نقلها للشركة، واتفاقية تنظيم الأعمال بين الأمانة والشركة ، ومواثيق الحوكمة وسياسات الخدمات المساندة.
ويتكون المجلس التأسيسي المشكل بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف برئاسة أمين منطقة القصيم م.محمد بن مبارك المجلي وعضوية م.حميدي بن أحمد حمام مستشار وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج ممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والأستاذ عبدالعزيز الحميد رئيس الغرفة التجارية ممثلاً للقطاع الخاص ، والدكتور يوسف العريني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم وممثلاً عن القطاع الخاص ، والأستاذ عمران السويلم ممثلاً عن القطاع الخاص.

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