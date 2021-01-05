حقن أدوية مضادة لعامل النمو البطاني الوعائي في عين خديج بمستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر

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تمكّن – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر، من حقن أدوية مضادة لعامل النمو البطاني الوعائي، داخل عين طفل خديج يعاني اعتلال الشبكية من الدرجة الثالثة، وهي الدرجة التي تؤدي إلى فقدان الرؤية الدائم؛ حيث كُللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.

ويخضع الطفل الذي يبلغ من العمر 33 أسبوعًا بعمر الحمل و11 أسبوعًا منذ الولادة، ويزن 1200جرام، لمتابعة أطباء العيون المتخصصين باعتلالات الشبكية عن طريق البرنامج الوطني لاعتلال الشبكية الخداجي. يُشار إلى أن الطفل كان على جهاز التنفس الاصطناعي خلال الشهر الأول بعد الولادة، أما الآن فهو على الأكسجين فقط.

جدير بالذكر أن (صحة الشمالية) يتبع لها عشرة مراكز طبية متخصصة (مركز واحد للقلب، وثلاثة لداء السكري، ومثلها للكلى، وثلاثة أخرى للأسنان)، بالإضافة إلى أحد عشر مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، وتتوفر فيها عدد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، والمناظير، والأورام وغيرها. كما يتبع لها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.