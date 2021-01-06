جامعة الجوف تبث 254 ألف ساعة تعليمية استفاد منها 24351 طالباً وطالبة خلال الفصل الأول من العام

المناطق - الجوف

أصدرت جامعة الجوف ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد تقريراً شاملاً عن منجزاتها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، حيث تضمن تقديم 90812 جلسة افتراضية وتسجيل 86574 جلسة بمدة إجمالية بلغت 253996 ساعة، وصل عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 2661288 مرة وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 1406232 طالباً وطالبة، كما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 2543315 مستخدماً.

وأوضح التقرير أن إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات بلغ 24351 طالباً وطالبة تلقوا محاضراتهم من قبل 1213 عضو هيئة تدريس في 7932 مقرراً دراسياً وبلغت لوحات النقاش 200168 لوحة وعدد التقييمات 1370364 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة 62719 ملفاً وعدد الدورات التدريبية المنفذة لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين 94 دورة تدريبية، إضافة إلى نشر 14 دليلاً إرشادياً و5 فيديوهات تعليمية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأظهر التقرير أن عدد الاختبارات للمواد الإلكترونية الفصلية بلغت 40 اختباراً وعدد الطلبة الذين أدوا الاختبارات 31090 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الاختبارات للمواد الإلكترونية النهائية 42 اختباراً وعدد الطلبة الذين أدوا الاختبارات 32633 طالباً وطالبة، كما بلغت طلبات الدعم الفني 7848 طلباً منها 535 رسالة توعوية و660 اتصالاً مباشراً و1121 محادثة عبر البريد الإلكتروني و2996 طلباً لأعضاء هيئة التدريس والطلبة و2536 محادثة فورية.

وبيّن التقرير أن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة خلال شهر سبتمبر بلغت 27361 جلسة فيما بلغت الجلسات المسجلة 25725 جلسة بعدد ساعات دراسية بلغت 73848 ساعة بلغ عدد الحاضرين من قبل طلبة الجامعة 791166 مرة ووصل عدد الحاضرين الفريدين 375413 طالباً وطالبة، وبلغت لوحات النقاش 39921 لوحة فيما بلغت التقييمات في النظام 174856 تقييماً ووصل عدد الملفات المستعرضة 29763 ملفاً، وشهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 582445 مستخدماً كما بلغت طلبات الدعم الفني 2882 طلباً منها 168 رسائل توعوية و182 اتصالاً مباشراً و376 محادثة عبر البريد الإلكتروني و177 لأعضاء هيئة التدريس و966 للطلبة و1013 محادثة فورية.

كما بلغت الجلسات الافتراضية المقدمة خلال شهر أكتوبر 24269 جلسة وبلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 19723 جلسة بمدة إجمالية بلغت 70425 ساعة وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 760911 مرة وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 401010 طلاب وطالبات وبلغت لوحات النقاش 74986 لوحة وتم تسجيل الدخول على النظام لقرابة 659014 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات 374138 تقييماً ووصل عدد الملفات المستعرضة 16363 ملفاً، إضافة إلى تقديم 1967 خدمة دعم فني خلال تلك الفترة منها 121 رسائل توعوية و162 اتصالاً مباشراً و275 محادثة عبر البريد الإلكتروني و283 لأعضاء هيئة التدريس و500 للطلبة و671 محادثة فورية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الجلسات المقدمة خلال شهر نوفمبر 23193 جلسة وبلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 15989 جلسة بمدة إجمالية للجلسات بلغت 65034 ساعة، وبلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 663629 مرة وعدد الحاضرين الفريدين 371437 طالباً وطالبة، كما شهد النظام تسجيل عمليات دخول يومي لقرابة 784594 مستخدماً، فيما بلغت لوحات النقاش 56076 لوحة وبلغت التقييمات 474004 تقييمات ووصل عدد الملفات المستعرضة على النظام 8983 ملفاً بالإضافة إلى تقديم 1767 خدمة دعم فني منها 131 رسالة توعوية و169 اتصالاً مباشراً و277 محادثة عبر البريد الإلكتروني و201 لأعضاء هيئة التدريس و476 للطلبة و513 محادثة فورية.

وذكر التقرير أن إجمالي الجلسات المقدمة خلال شهر ديسمبر بلغت 15989 جلسة افتراضية وبلغت الجلسات المسجلة 13914 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 44689 ساعة وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 445582 مرة وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 258372 طالب وطالبة، كما بلغت لوحات النقاش 29185 لوحة وشهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 517262 مستخدماً فيما بلغت التقييمات في النظام 347366 تقييماً، وبلغت الملفات المستعرضة 7610 ملفات بالإضافة إلى تقديم 1232 خدمة دعم فني منها 115 رسائل توعوية و147 اتصالاً مباشراً و193 محادثة عبر البريد الإلكتروني و125 طلباً لأعضاء هيئة التدريس و313 للطلبة و339 محادثات فورية.