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أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية “جستر” لعام 2020

أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية “جستر” لعام 2020

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مهرجان الحمضيات بالحريق يجذب الزوار

مهرجان الحمضيات بالحريق يجذب الزوار
http://almnatiq.net/?p=937310
المناطق - الرياض

استقطب مهرجان الحمضيات الخامس المقام بمحافظة الحريق يوميا اعداد كبيره من الزوار  من مختلف مناطق المملكة ، نظرا لما  يحتويه من عروض متنوعة ومختلفة من المنتجات الزراعية التي تنتجها مزارع المحافظة ، وسط اقبال متزايد في حركة البيع والشراء ، من جانبه عبر محافظ الحريق الأستاذ محمد بن ناصر الجرباء  عن سعادته وسروره بما شاهده من تفاعل  وحضور للمهرجان  مثمنا رعاية ودعم سمو امير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر  لمهرجان الحمضيات وفي ذات السياق عبر الأستاذ/ محمد بن راشد الخثلان الداعم الرئيسي للمهرجان  عن سعادته بالنجاح المتميز للمهرجان  مشيرا  إلى ان اهتمام ودعم امير منطقة الرياض  كان له الأثر البارز في نجاح المهرجان  ،  كما نوه الخثلان  بـ جهود القائمين علي الفعاليات وفي اطار الفعاليات المصاحبة للمهرجان ، تزينت جبال الحريق بعروض الليزر التي  عُرِض فيها  صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان في اعلي جبال الحريق  كما شهد المهرجان زياره عدد من اصحاب السمو الملكي الامراء والمسوولين ورجال الاعمال والمواطنين والمقيمين من عدد من مناطق المملكه

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