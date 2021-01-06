جامعة الأمير محمد بن فهد تنشر 360 بحثاً علمياً في عام 2020

في إطار استراتيجية الجامعة لنشر البحث العلمي وتطويره، استطاعت الجامعة نشر 360 بحثاً علمياً وذلك خلال عام واحد 2020م في أفضل اوعية النشر العالمية مثل Scopus وNature index في العديد من المجالات المختلفة من أبرزها بحوث في الهندسة والذكاء الصناعي والحاسب الآلي والرياضيات، حيث تم نشر هذه البحوث من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمراكز المختلفة بالجامعة، فيما يتم الاستفادة منها بعد نشرها لتكون لها اثار ايجابية على جميع التطبيقات

وتسعى الجامعة من ذلك إلى تحقيق أهدافها البحثية الاستراتيجية والتي تسعى على الاسهام في التقدم العلمي العالمي وتطبيق بعض هذه البحوث على أرض الواقع، وكذلك نشر البحوث العلمية والاستفادة من نتائجها سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

صرح بذلك الدكتور فيصل بن يوسف العنزي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية مضيفاً أن الجامعة لديها أهداف بعيدة المدى من هذا الإنجازات يشكل إضافة نوعية عالمية في مجالات نشر البحوث العلمية وتطويرها. مشيرا إلى ان الجامعة تسعى إلى نشر هذه البحوث بهدف تطبيقها والاستفادة منها.

يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد حققت إنجازات متعددة خلال العام 2020م من أبرزها اختيارها ضمن الجامعات العشر الأولى بالمملكة حسب آخر جداول المخرجات البحثية الإحصائية لمؤشر نيتشر العالمي nature index، وانضمامها لقائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وحصولها على المركز 150 من أفضل الجامعات الواعدة على مستوى العالم وايضاً المركز السابع من بين الجامعات السعودية بمقياس QS للتصنيف الأكاديمي العالمي.. وفي مجال البحث العلمي تم اختيار أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في قائمة أفضل العلماء بالعالم والتي تتصدرها جامعة ستانفورد بأمريكا. إضافة إلى العديد من حصول الجامعة على اعتمادات أكاديمية لبرامجها.