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خبير إيراني: المصالحة الخليجية لا تصب في صالح طهران

خبير إيراني: المصالحة الخليجية لا تصب في صالح طهران
http://almnatiq.net/?p=937323

قال خبير إيراني في العلاقات الدولية، إن المصالحة الخليجية بين قطر والرباعي العربي، لا تصب في صالح طهران، داعيًا النظام الإيراني إلى التقارب مع الدول العربية، بهدف إيجاد توازن في علاقات طهران بالمنطقة.
وأضاف الخبير قاسم محب علي، في حديث مع صحيفة ” آفتاب يزد“ الإيرانية، اليوم الأربعاء: أن ”إيران لن تحصل على أي منافع، ولو حتى على مدى قريب من التطورات الراهنة بشأن المصالحة بين السعودية وقطر، ولذلك من الأفضل لإيران أن تتبع سياسة التقارب مع الدول العربية في المنطقة“.
وأشار محب علي، إلى دور طهران في الأزمة الخليجية، معتبرًا أن” طهران سعت في ظل تقارب العلاقات مع قطر، أن تفصل الدول الأخرى عن المملكة، إذ أوجد هذا المناخ فرصة للدوحة لتحسين علاقاتها مع حلفاء آخرين؛ وأهمهم إيران وتركيا“.
واعتبر: أن ” المملكة تعمل في الوقت الراهن، على إحياء وحدة مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى، بهدف مواجهة الأخطار المحتملة؛ وهي الأخطار التي من الممكن أن تواجه الرياض من قبل إيران، وغيرها من الأطراف“.

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