د. العتيبي : يطلع على تقرير انجاز المشاريع التعليمية وخطة سير عمليات الإنشاء والتأهيل والترميم بالشرقية

الدمام - عبدالله السعيدي

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، على الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة أعزها الله، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلبة، الأمر الذي يلقي على عاتقنا جميعاً مسئولية أكبر للنهوض بجودة قطاع التعليم في مملكتنا الحبيبة في توفير بيئة تعليمية آمنة وبمواصفات عالية من التجهيزات لتكون جاذبة ومحفزة للتعلم، وذلك لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في بناء العقول المرتبطة أهدافها بالرؤية الطموحة للمملكة 2030.

كما أكد مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، خلال وقوفه صباح اليوم بمقر مبنى الخدمات المساندة بالدمام، على تقرير قدمه المساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني، يرصد من خلاله نسبة انجاز المشاريع التعليمية وخطة سير عمليات الإنشاء والتأهيل والترميم، حرصهم على تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واعي ومبدع، وذلك في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة “اعزها الله” لقطاع التعليم.

وفي الختام تقدم مدير التعليم الدكتور العتيبي، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما لقطاع التعليم بالمنطقة والشكر موصول لمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية والتي نتلمس أثرها في تحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع..

من جهته أشار المساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني خلال الاجتماع، بأن جميع الخطط والعمليات التي تتبناها إدارة تعليم المنطقة تصب في مصلحة تجويد مشاريع المباني التعليمية والعمل بما يحقق رؤية تعليم الشرقية والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠