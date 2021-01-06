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أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية “جستر” لعام 2020

أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية “جستر” لعام 2020

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أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية “جستر” لعام 2020

أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية “جستر” لعام 2020
http://almnatiq.net/?p=937335
المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, اليوم, التقرير السنوي لعام 2020م للجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر” فرع منطقة القصيم والتابعة لجامعة الملك سعود.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتب سموه بالإمارة اليوم, المدير التنفيذي للجمعية راضي الزويد وعدد من منسوبي فرع منطقة القصيم.

واستمع سموه من قبل المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالمنطقة عن تفاصيل عمل الفرع الذي قدم أكثر من 15 نشاطاً تتنوع بين إقامة المعارض وتبادل الخبرات التي تساهم في دعم وتحفيز مجال الإعاقة والموهبة وتعزيز التفوق والنشاطات العلمية الهادفة, وتوطيد أواصر التعاون بين المتخصصين في مجال التربية الخاصة والتخصصات الأخرى ذات العلاقة من خلال التعاون والتكاتف.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود التي يبذلها الفرع وأعضائه, مؤكداً على أهمية مضاعفة العمل وتلبية احتياجات هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع, والإسهام في تعزيز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تأصيل مجالات التربية الخاصة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير

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