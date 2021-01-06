أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

تبوك- علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني الذي تم إحالته على التقاعد، والعميد ناصر بن عبدالله القويزاني بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة . ورحب سمو أمير المنطقة باللواء الشهراني ، مثنياً سموه على جهوده التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنياً له التوفيق. كما رحب سموه بمدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد القويزاني، متمنياً له التوفيق في عمله ،مؤكداً سموه على الدور الهام الفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -. وأعرب اللواء المتقاعد أحمد الشهراني والعميد ناصر القويزاني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على توجيهات سموه ودعمه للدفاع المدني بالمنطقة .