أمير منطقة جازان يكلف عددا من القيادات الإدارية بديوان الإمارة ومحافظاتها ..

جازان -فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قرارا يقضي بعدد من التكليفات الإدارية والقيادية بديوان الإمارة ومحافظاتها..

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان ، أ. عادل بن أحمد الزائري ، أن القرار شمل تكليف كل من :

-الموظف سعيد بن مناحي الخنفري مديرا لإدارة الشؤون القانونية.

-الموظف أحمد بن علي رفاعي رئيسا للجنة النشاط التعديني ولجنة الأودية.

-الموظف شوقي بن علي عثاثي مديرا لإدارة شؤون اللجان بالإمارة.

-الموظف أحمد بن خليل الشيخي بالعمل بمحافظة صبيا.

-الموظف الحسن بن علي العسيري بالعمل مديراً لإدارة المشتريات.

-الموظف حسن بن محمد شمهاني مساعدًا لمدير إدارة شؤون اللجان بالإمارة.

فيما أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة من سمو أمير منطقة جازان ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، لما فيه خدمة الوطن والمواطن ، ولتقديم كافة الخدمات لموظفي ومراجعي ديوان الإمارة ومحافظاتها.