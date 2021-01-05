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أمير منطقة جازان يكلف عددا من القيادات الإدارية بديوان الإمارة ومحافظاتها ..

أمير منطقة جازان يكلف عددا من القيادات الإدارية بديوان الإمارة ومحافظاتها ..
http://almnatiq.net/?p=937366
جازان -فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قرارا يقضي بعدد من التكليفات الإدارية والقيادية بديوان الإمارة ومحافظاتها..

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان ، أ. عادل بن أحمد الزائري ، أن القرار شمل تكليف كل من :

-الموظف سعيد بن مناحي الخنفري مديرا لإدارة الشؤون القانونية.
-الموظف أحمد بن علي رفاعي رئيسا للجنة النشاط التعديني ولجنة الأودية.
-الموظف شوقي بن علي عثاثي مديرا لإدارة شؤون اللجان بالإمارة.
-الموظف أحمد بن خليل الشيخي بالعمل بمحافظة صبيا.
-الموظف الحسن بن علي العسيري بالعمل مديراً لإدارة المشتريات.
-الموظف حسن بن محمد شمهاني مساعدًا لمدير إدارة شؤون اللجان بالإمارة.

فيما أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة من سمو أمير منطقة جازان ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، لما فيه خدمة الوطن والمواطن ، ولتقديم كافة الخدمات لموظفي ومراجعي ديوان الإمارة ومحافظاتها.

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