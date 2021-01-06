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الإطاحة بـ (5) مواطنين تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها

الإطاحة بـ (5) مواطنين تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها
http://almnatiq.net/?p=937369
المناطق - الرياض

صَرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها واستخدام لوحاتها في ارتكاب جرائم أخرى ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ، ضُبط بمنزل أحدهم ثلاث مركبات مسروقة اثنتين منها تم تفكيكها لأجزاء، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم و إحالتهم إلى النيابة العامة.

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