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أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح “قمة العُلا”

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أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري
http://almnatiq.net/?p=937380
تبوك- فايز السميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, مدير عام مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عمر الفاخري بوفاة شقيقة – رحمه الله ـ.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وأعرب  الفاخري باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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