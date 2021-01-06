احدث الأخبار

“حقوق الإنسان”: الامتناع عن النفقة المقررة شرعا من صور العنف الموجه للطفل
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8670.80 نقطة
أبرز المواد
 “الاتحاد الأوروبي” يرحب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري
منوعات
 نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح “قمة العُلا”
المنطقة الشرقية
 الإطاحة بـ (5) مواطنين تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يكلف عددا من القيادات الإدارية بديوان الإمارة ومحافظاتها ..
منطقة جازان
 “وافي” يخالف 61 مُنشأة عقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص
أبرز المواد
 “التجارة” تعلن عن ⁧استدعاء⁩ ملاعق وشوك الأطفال (Herobility)
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد يصدر تنبيهًا على 4 مناطق بالمملكة
أجواء المناطق
 “الداخلية”: ألف ريال غرامة لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة في المنشآت
أبرز المواد
 الصحة تسجل (118) إصابة جديدة بكورونا.. و(144) حالة شفاء
أبرز المواد
“حقوق الإنسان”: الامتناع عن النفقة المقررة شرعا من صور العنف الموجه للطفل

“حقوق الإنسان”: الامتناع عن النفقة المقررة شرعا من صور العنف الموجه للطفل

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8670.80 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8670.80 نقطة

أبرز المواد
“الاتحاد الأوروبي” يرحب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا

“الاتحاد الأوروبي” يرحب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا

أبرز المواد
أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

منوعات

“حقوق الإنسان”: الامتناع عن النفقة المقررة شرعا من صور العنف الموجه للطفل

“حقوق الإنسان”: الامتناع عن النفقة المقررة شرعا من صور العنف الموجه للطفل
http://almnatiq.net/?p=937389

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً يعتبر إحدى صور العنف الموجه للطفل.

وأشارت الهيئة إلى أن النفقة، هي المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعا، لافتة إلى أن صندوق النفقة هو صندوق ذو شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويرتبط بوزير العدل، ويهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.

ولفتت إلى أن الصندوق يتولى المهمات الآتية: صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة.

وتشمل المهمات أيضا: صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه بردّ ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8670.80 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8670.80 نقطة
“الاتحاد الأوروبي” يرحب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا

“الاتحاد الأوروبي” يرحب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا
“وافي” يخالف 61 مُنشأة عقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص

“وافي” يخالف 61 مُنشأة عقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*