إدانة وتغريم أعضاء مجلس إدارة شركة تأمين معروفة بعد تلاعبهم في السوق المالية

المناطق - الرياض

أدانت لجنة الإستئناف في منازعات الأوراق المالية بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة معروفة في مجال التأمين لمخالفة نظام السوق المالية بعد قيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال أوجدت انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية .

وأكدت أن المخالفين قاموا بتخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 م ، والفترة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2014 م .

وغرمت السوق المالية أحد المخالفين 200 ألف ريال مع المنع في الشركات المطروحة أسهمها في السوق المالية لمدة 7 سنوات .

كما تم تغريم 9 مخالفين 200 ألف ريال وتغريم مخالف 120 ألف ريال فيما تم تغريم مخالف منهم 30 ألف ريال، مع منعهم جميعاً من العمل في الشركات المطروحة أسهمها في السوق المالية لمدة 7 سنوات أيضاً .