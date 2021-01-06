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الاتحاد يعد لاعبيه بمكافأة مالية ضخمة مقابل البطولة العربية

الاتحاد يعد لاعبيه بمكافأة مالية ضخمة مقابل البطولة العربية
http://almnatiq.net/?p=937398
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وعدت بمنح نجوم الفريق الأول لكرة القدم مكافأة مالية ضخمة في حال الحصول على لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأكدت التقارير، أن الإدارة الاتحادية ستمنح خلال اليومين المقبلين مبلغ 150 ألف ريال لكل لاعب مكافأة للتأهل لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ حيث رصدت مبلغ 250 ألف ريال، لكل لاعب، في حال خطف لقب البطولة العربية.

وكان الاتحاد قد تأهل إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعد الفوز على نظيره الشباب في دور نصف النهائي، بينما ينتظر مواجهة أحد الطرفين، الإسماعيلي المصري أو الرجاء البيضاوي المغربي، في النهائي.

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