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وزير الرياضة ورئيس الفيفا يزوران الاتحاد السعودي لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=937402
المناطق - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو اليوم بزيارة لمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.
وصحب رئيس الاتحاد ياسر المسحل سمو وزير الرياضة ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو في جولة أطلعهم خلالها على متحف إنجازات الكرة السعودية, ووثيقة FIFA الرسمية باعتماد عضوية الاتحاد السعودي عام 1956.
كما التقى رئيس FIFA بحكام النخبة الدوليين، بحضور مدير دائرة التحكيم مانويل نافارو، واطلع على خطة تطوير الحكم السعودي, مشيداً بالاحترافية التي يتمتع بها الاتحاد, والإستراتيجيات المختلفة التي تعكس رؤيته.

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