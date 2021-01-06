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“المياه”:90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية.. و 10% قراءات تقديرية

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“المياه”:90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية.. و 10% قراءات تقديرية

“المياه”:90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية.. و 10% قراءات تقديرية
http://almnatiq.net/?p=937406
المناطق - الرياض

قالت شركة المياه الوطنية إن أكثر من 90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية في حين تصدر الفواتير الباقية بناء على معدل الاستهلاك الفعلي للأشهر الماضية (تقديريا) وبشكل آلي وتتم التسوية دوريا بناء على قراءات فعلية.

وأضافت، في بيان لها حول ما تم تداوله عن مواصفات عدادات المياه الذكية والقراءات التقديرية لفواتير المياه، أن القراءات التقديرية تتم في أضيق الحدود في حال لم تتمكن الشركة من جلب القراءة خلال دورة القراءة المجدولة نظرا لوجود عوائق تمنع الوصول إلى قراءة فعلية.

وأكدت الشركة أنها سوف تستمر في رفع نسبة القراءات الفعلية للوصول إلى 95 % بنهاية الربع الأول من 2021 والوصول إلى أفضل الممارسات بمنتصف العام الجاري.

وأوضحت أن العدادات الذكية المستخدمة في المملكة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي مطابقة للمواصفة العالمية القياسية الصادرة من المنظمة الدولية.

وأكدت أن جميع عدادات المياه الذكية المستخدمة لدى الشركة حاصلة على شهادة المطابقة، وأن كافة العدادات التي يتم استيرادها يُشترط لتسلمها وجود شهادة مطابقة للمواصفات المشار لها من مختبر معتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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