احدث الأخبار

“هيئة الاتصالات” تصدر دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا
منوعات
 “المياه”:90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية.. و 10% قراءات تقديرية
منوعات
 وزير الرياضة ورئيس الفيفا يزوران الاتحاد السعودي لكرة القدم
منوعات
 القبض على أربعيني تورط في إتلاف جهازي صرف آلي
أبرز المواد
 الاتحاد يعد لاعبيه بمكافأة مالية ضخمة مقابل البطولة العربية
أبرز المواد
 “الجوازات”: فحص ” بي سي آر ” شرط عند عودة المواطنين للمملكة
أبرز المواد
 إدانة وتغريم أعضاء مجلس إدارة شركة تأمين معروفة بعد تلاعبهم في السوق المالية
أبرز المواد
 “حقوق الإنسان”: الامتناع عن النفقة المقررة شرعا من صور العنف الموجه للطفل
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8670.80 نقطة
أبرز المواد
 “الاتحاد الأوروبي” يرحب بالبيان الصادر عن القمة الخليجية في العلا
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري
منوعات
 نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح “قمة العُلا”
المنطقة الشرقية
“هيئة الاتصالات” تصدر دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا

“هيئة الاتصالات” تصدر دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا

منوعات
“المياه”:90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية.. و 10% قراءات تقديرية

“المياه”:90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية.. و 10% قراءات تقديرية

منوعات
وزير الرياضة ورئيس الفيفا يزوران الاتحاد السعودي لكرة القدم

وزير الرياضة ورئيس الفيفا يزوران الاتحاد السعودي لكرة القدم

منوعات
القبض على أربعيني تورط في إتلاف جهازي صرف آلي

القبض على أربعيني تورط في إتلاف جهازي صرف آلي

أبرز المواد

“هيئة الاتصالات” تصدر دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا

“هيئة الاتصالات” تصدر دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا
http://almnatiq.net/?p=937410
المناطق - الرياض

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا، تناولت خلالها موقع المملكة العربية السعودية مقارنةً بـ10دول عالمية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا واليابان وألمانيا والدنمارك وأستراليا، وغيرها. وكشفت الدراسة عن أن الحوسبة السحابية ستلعب دورًا محوريًا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة في هذا المجال ستساهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار، ويساعد في خلق منظومة عمل أفضل لصالح الشركاء والشركات والمستفيدين.

وذكرت الدراسة بأن جائحة كورونا ساهمت في الإسراع من وتيرة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي واستخدام البيانات، لافتةً إلى أن الحوسبة السحابية باتت اليوم ممكنًا أساسيًا لمجموعة من الخدمات والحلول التقنية الجديدة (الناشئة والمتقدمة) بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والتشفير، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، وغيرها من الخدمات اللاسلكية والأجهزة التقنية.

وأضافت الدراسة بأن المملكة من أوائل الدول التي تتبنى لوائح محددة وأُطر تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية، مضيفةً بأنه في أكتوبر 2020، قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنشر وتنفيذ “سياسة الحوسبة السحابية أولاً”، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الخدمات السحابية بدلاً من حلول تقنية المعلومات التقليدية.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه السياسة تتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده رؤية المملكة 2030 لزيادة جودة الخدمات من خلال استخدام حلول أكثر ابتكارًا عبر الخدمات الحكومية مما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تحسين استغلال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة، وإزالة الازدواجية في الإنفاق الحكومي، وتحسين متانة الأمن السيبراني، وتمكين التشغيل البيني بين مختلف الجهات.

كما سلطت الدراسة الضوء على فوائد الخدمات السحابية، وأنواعها المختلفة وفوائدها الرئيسية كخفض التكلفة، وقابلية التوسع، والتعافي من الكوارث، وغيرها.

روابط ذات صلة

“المياه”:90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية.. و 10% قراءات تقديرية

“المياه”:90 % من فواتير العملاء تصدر بناء على قراءات شهرية فعلية.. و 10% قراءات تقديرية
وزير الرياضة ورئيس الفيفا يزوران الاتحاد السعودي لكرة القدم

وزير الرياضة ورئيس الفيفا يزوران الاتحاد السعودي لكرة القدم
أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

أمير تبوك يواسي أسرة الفاخري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*