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محافظ القطيف المكلف يترأس اجتماع لجنة التنمية السياحية

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محافظ القطيف المكلف يترأس اجتماع لجنة التنمية السياحية

محافظ القطيف المكلف يترأس اجتماع لجنة التنمية السياحية
http://almnatiq.net/?p=937414

ترأس محافظ القطيف المكلف رئيس لجنة التنميه السياحيه فلاح بن سلمان الخالدي اليوم (الأربعاء) في قاعة الاجتماعات بالمحافظة اجتماع لجنة التنمية السياحية بحضور أعضاء اللجنة .

‏حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور ، وحث الجميع على بذل الجهد والعطاء للمحافظة على تراث المحافظة وهويتها ومايعكس تاريخها ، وتقديم الأفضل لابناء المحافظة وزوارها من برامج وفعاليات وأنشطة سياحية جاذبة وابراز عوامل الجذب السياحي فيها كون محافظة القطيف ولله الحمد متوفر فيها جميع المقومات السياحية وبكثرة .

‏ودعا إلى ضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير المنتجات والمقومات السياحية التي تحظى بها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيده (حماها الله) وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‏وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) بما يعود على المحافظة وأبنائها بالخير والفائدة وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

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