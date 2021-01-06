أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر وأعضاء الجمعية.

وقدمت الدكتورة الطويهر نبذة لسموه عن الجمعية وأهدافها في تقديم برامج ومبادرات تهدف لتمكين المرأة ثقافياً واقتصادياً ومجتمعياً لمواكبة رؤية المملكة 2030.

من جانبه ثمن سمو أمير منطقة الرياض دور الجمعية عبر أهدافها ورسالتها .