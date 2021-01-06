لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تعقد اجتماعها الـ 44

بحثت لجنة تنسيق المشروعات بأمانة منطقة الجوف خلال اجتماعها برئاسة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومشاركة ممثلي الجهات الخدمية “الكهرباء والاتصالات والمياه” إيصال التيار الكهربائي لمركز الملك عبدالله الحضاري والطريق الإقليمي.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان إن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة تأهيل ومعالجة المناهل (غرف التفتيش) بالطرق من قبل الجهات الخدمية.

يذكر أن لجنة تنسيق المشروعات في أمانة منطقة الجوف تعمل على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية وتذليل العقبات إن وجدت والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وذلك خلال اجتماعاتها بحضور مدراء أو ممثلي الإدارات الخدمية، فيما يحرص أمين المنطقة على رئاسة اجتماعات اللجنة ومتابعة المخرجات وتذليل العقبات أمام المشروعات التنموية والخدمية.