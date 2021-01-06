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ترامب لأنصاره: لن نستسلم ولن نعترف بالهزيمة أبدا

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ترامب لأنصاره: لن نستسلم ولن نعترف بالهزيمة أبدا

ترامب لأنصاره: لن نستسلم ولن نعترف بالهزيمة أبدا
http://almnatiq.net/?p=937440

شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، على أنه لن يستسلم، مضيفا “سنوقف عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات”.

وذكر ترامب، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أن الإعلام “لن ينقل هذه الحشود الهائلة من الناس”، مضيفا “الإعلام الزائف هو أكبر مشكلة بالنسبة لنا”.

وتابع: “هذه العام زوروا الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.. وليلة أمس فعلوا الشيء نفسه”.

وأوضح: “مرة أخرى أود أن أشكركم، هذا شرف كبير أن أرى هذا الحشد الكبير من الأميركيين الذين أتوا هنا للتعبير عن رأيهم، والقول إن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشريفة”.

وأردف قائلا: “هذه الانتخابات سرقت من قبل اليسار الاشتراكي والإعلام الزائف، لن نستسلم ولن نتنازل”.

وأوضح ترامب أنه حصل “على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز.. دولتنا سئمت من هذه الأشياء، ولن نتحمل أكثر”.

وعاد ليضيف “كانت هناك أدلة موثقة بأننا فزنا بشكل كاسح، لم تكن النتائج متقاربة.. هل تصدقون أن بايدن حصل على أكثر من 80 مليون صوت؟ لابد أن هذه مزحة”.

وتابع: “نريد إنقاذ ديمقراطيتنا التي يريدون الإساءة إليها.. الديمقراطيون استغلوا كورونا من أجل تزوير الانتخابات.. دولتنا إذا أمسكها الديمقراطيون ستدمر، ولن نسمح بذلك”.

ودعا الرئيس الأميركي أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس، قائلا “سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونغرس لتحية السيدات والسادة هناك.. نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم”.

ويأتي حديث ترامب قبل ساعات قليلة من اجتماع الكونغرس للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

وكان الرئيس دعا في وقت سابق أنصاره إلى الاحتجاج رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار.

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