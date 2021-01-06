احدث الأخبار

الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا توافق على “لقاح موديرنا”
أبرز المواد
 هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية
أبرز المواد
 بنس يتحدى ترامب: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا
أبرز المواد
 رئيس البرازيل : “البلاد مفلسة بسبب كورونا وليس هناك ما يمكنني القيام به”
أبرز المواد
 مقتل أطفال بانفجار قنبلة في باكستان
أبرز المواد
 ترامب لأنصاره: لن نستسلم ولن نعترف بالهزيمة أبدا
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر
أبرز المواد
 روسيا ترحب بنتائج (قمة العلا)
أبرز المواد
 “الجوازات” تطلق هوية مقيم الرقمية عبر منصة أبشر
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 تمديد تكليف *د. النعمي* مساعدا لمدير صحة جازان للتخطيط والتحول والخدمات العلاجية
منطقة جازان
 لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تعقد اجتماعها الـ 44
منطقة الجوف
الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا توافق على “لقاح موديرنا”

الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا توافق على “لقاح موديرنا”

أبرز المواد
هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية

أبرز المواد
بنس يتحدى ترامب: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا

بنس يتحدى ترامب: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا

أبرز المواد
رئيس البرازيل : “البلاد مفلسة بسبب كورونا وليس هناك ما يمكنني القيام به”

رئيس البرازيل : “البلاد مفلسة بسبب كورونا وليس هناك ما يمكنني القيام به”

أبرز المواد

الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا توافق على “لقاح موديرنا”

الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا توافق على “لقاح موديرنا”
http://almnatiq.net/?p=937456

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الأربعاء، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

وقالت الهيئة الناظمة ومقرها أمستردام في بيان إن “وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحيلولة دون إصابة الاشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا”.

وهذا ثاني لقاح يحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، بعد السماح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك في دول الاتحاد الـ27.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية إيمير كوك في بيان إن “هذا اللقاح يوفر لنا أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية”.

وأضافت “إنه دليل على جهود والتزام جميع المعنيين بأن تكون لدينا توصية إيجابية ثانية للقاح بعد أقل من عام على إعلان منظمة الصحة العالمية عن الجائحة”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الترخيص يمثل “نبأ سارا لجهودنا في توفير مزيد من لقاحات كوفيد-19 إلى الأوروبيين”.

روابط ذات صلة

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية
بنس يتحدى ترامب: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا

بنس يتحدى ترامب: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا
رئيس البرازيل : “البلاد مفلسة بسبب كورونا وليس هناك ما يمكنني القيام به”

رئيس البرازيل : “البلاد مفلسة بسبب كورونا وليس هناك ما يمكنني القيام به”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*