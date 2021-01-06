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مناصرو ترامب يقتحمون مبنى الكونجرس.. وتعليق جلسة التصديق على الانتخابات

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مناصرو ترامب يقتحمون مبنى الكونجرس.. وتعليق جلسة التصديق على الانتخابات

مناصرو ترامب يقتحمون مبنى الكونجرس.. وتعليق جلسة التصديق على الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=937459
المناطق - وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اختراق مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.
كما تم تداول فيديو آخر يظهر مجموعة من المحتجين في مبنى الكابيتول وهم يرفعون العلم الفيدرالي داخله.

وأفادت قناة “NBC News” الأمريكية بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في “مسيرة إنقاذ أمريكا” في حديقة “إيليبس” جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

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