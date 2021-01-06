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كريم بنزيما يغرد فرحاً بالمصالحة بين السعودية وقطر

كريم بنزيما يغرد فرحاً بالمصالحة بين السعودية وقطر
http://almnatiq.net/?p=937462
المناطق - الرياض

أعرب كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الغامرة بالمصالحة السعودية القطرية، على هامش القمة الخليجية التي أقيمت أمس الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وكتب كريم بنزيما عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “الحمد لله”، كما وضع العلمين السعودي والقطري، إحتفالاً بالمصالحة.


جدير بالذكر أن كريم بنزيما توج بـ19 لقباً طوال مسيرته مع ريال مدريد، بواقع دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري (3)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3)، ويعد المهاجم الفرنسي أكثر اللاعبين الأجانب خوضاً للمباريات مع ريال مدريد في التاريخ.

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