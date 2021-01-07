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ترامب يهاجم نائبه: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنا
http://almnatiq.net/?p=937469
المناطق - وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس بعد أن أعلن الأخير أنه لا يمكنه ادعاء “سلطة أحادية” لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.

وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر”: لم يتحل مايك بنس بالشجاعة اللازمة لفعل ما كان ينبغي فعله لحماية بلادنا ودستورنا، مما أعطى الولايات فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طلب منها التصديق عليها مسبقا… الولايات المتحدة تطالب بالحقيقة”.

وكان ترامب قد قال إنه يأمل في أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات.

وأضاف: “على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه فعله هو أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات”.

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