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أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة

أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة
http://almnatiq.net/?p=937472

سيطر أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عشية الأربعاء، على القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، التي كانت تشهد جلسة التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس، وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.
وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونغرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأميركية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

ورفض القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، كريس ميلر، طلبا لإرسال تعزيزات الى العاصمة واشنطن.

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى “عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة”، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونغرس.

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