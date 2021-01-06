احدث الأخبار

صدور الموافقة على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية “مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين”
أبرز المواد
 مطار العُلا.. النافذة الأولى لمدينة الحضارة والحب والسلام
محليات
 أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة
أبرز المواد
 ترامب يهاجم نائبه: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن
أبرز المواد
 كريم بنزيما يغرد فرحاً بالمصالحة بين السعودية وقطر
أبرز المواد
 مناصرو ترامب يقتحمون مبنى الكونجرس.. وتعليق جلسة التصديق على الانتخابات
أبرز المواد
 الهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا توافق على “لقاح موديرنا”
أبرز المواد
 هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية
أبرز المواد
 بنس يتحدى ترامب: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا
أبرز المواد
 رئيس البرازيل : “البلاد مفلسة بسبب كورونا وليس هناك ما يمكنني القيام به”
أبرز المواد
 مقتل أطفال بانفجار قنبلة في باكستان
أبرز المواد
صدور الموافقة على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية “مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين”

صدور الموافقة على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية “مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين”

أبرز المواد
مطار العُلا.. النافذة الأولى لمدينة الحضارة والحب والسلام

مطار العُلا.. النافذة الأولى لمدينة الحضارة والحب والسلام

محليات
أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة

أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة

أبرز المواد
ترامب يهاجم نائبه: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنا

ترامب يهاجم نائبه: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنا

أبرز المواد

صدور الموافقة على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية “مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين”

صدور الموافقة على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية “مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين”
http://almnatiq.net/?p=937479
المناطق - واس

صدرت موافقة المقام السامي على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية “مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين”، وذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء الصندوق.
وجاءت الموافقة على انضمام / عبداللطيف بن محمد الجبر، وحمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالرحمن بن راشد الراشد، وعبدالله بن سليمان الراجحي، لعضوية مجلس أمناء الصندوق، الذي جاء إنشائه ودعمه وتعزيز مسارات عمله في إطار ما توليه القيادة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم المشرفة دفاعًا عن دينهم والمقدسات في وطنهم.
وأوضح معالي مستشار سمو وزير الداخلية أمين عام الصندوق الدكتور ساعد العرابي الحارثي، أن موافقة المقام السامي الكريم على انضمام رجال الأعمال إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق تأتي في سياق ما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – لكي يؤدي ما أنيط به من مهمات تجاه أسر شهداء الواجب والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديم العون والمساندة لهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف شؤون حياتهم بما يحقق لهم حياة كريمة في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن واستقرارهم.

روابط ذات صلة

مطار العُلا.. النافذة الأولى لمدينة الحضارة والحب والسلام

مطار العُلا.. النافذة الأولى لمدينة الحضارة والحب والسلام
أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة

أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة
ترامب يهاجم نائبه: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنا

ترامب يهاجم نائبه: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*