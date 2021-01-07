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رالي داكار السعودية 2021: العطية في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي.. و”دي سولتريت” يتصدر الدراجات النارية

رالي داكار السعودية 2021: العطية في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي.. و”دي سولتريت” يتصدر الدراجات النارية

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رالي داكار السعودية 2021: العطية في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي.. و”دي سولتريت” يتصدر الدراجات النارية

رالي داكار السعودية 2021: العطية في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي.. و”دي سولتريت” يتصدر الدراجات النارية
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المناطق - الرياض

واصل القطري “ناصر العطية” تألقه في رالي داكار السعودية 2021 “فئة السيارات”، بعد فوزه بالمركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، في المرحلة الرابعة، التي انطلقت من وادي الدواسر واختتمت في الرياض.
وتعد هذه المرحلة هي “الأطول” في السباق بشكل عام، حيث بلغ طول المسافة فيها 813 كيلو مترًا، منها 337 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، حيث تمكن العطية من الفوز بعد وصوله إلى خط النهاية، في زمن وقدره ساعتان و35 دقيقة و59 ثانية، فيما جاء الفرنسي ستيفان بيترهانسل في المركز الثاني، بفارق 11 ثانية فقط عن القطري العطية، بينما جاء الجنوب إفريقي هينك لاتيجان ثالثاً، لكن الفرنسي هانسيل استمر في صدارة الترتيب العام، ومن خلفه العطية، فيما عاد إلى المركز الثالث الإسباني كارلوس ساينز، وحل رابعًا الفرنسي سيباستيان لوب.
وفي تعليقه على الفوز بعد المرحلة الرابعة، قال العطية: “لم تكن الجولة سهلة، أضعنا دقيقة بسبب خطأ، ولكننا لم نكن الوحيدين الذين قاموا بارتكاب الأخطاء وعدنا للمسار الصحيح بسرعة، محاولين الحصول على فارق مريح وهو أمر صعب، ولكن وجود زميلي في الفريق هينك لاتيجان من فريق تويوتا غازوو للسباقات خلفي مُباشرة هو أمر جيد، وهذا ما أريده”.
وفي فئة الدراجات النارية، شهدت المرحلة الرابعة منافسة شديدة، حيث تصدر المرحلة الإسباني خوان باريدا، وجاء النمساوي دانيال ساندرز ثانيًا، فيما حقق الأرجنتيني لوسيانو بينافيدس المركز الثالث، فيما احتل صدارة الترتيب العام خافيير دي سولتريت، بفارق 15 ثانية عن الأرجنتيني خوان باريدا. وقفز البوتسواني روس برانش إلى المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و24 ثانية.
أما في نتائج فئة الدراجات الرباعية بالمرحلة الرابعة، فقد حقق الأرجنتيني مانويل أندوجار المركز الأول، في حين حلّ مواطنه نيكولاس كافيلياسو ثانيًا، وفي المركز الثالث جاء الفرنسي ألكساندر جيرو.
وحصل الفريق الروسي بقيادة ديميتري سوتنيكوف على المركز الأول، وحلّ ثانيًا الفريق الروسي الآخر بقيادة آندريه كارغينوف، بينما جاء الفريق البيلاروسي بقيادة الياسكي فيشنويفسكي في المركز الثالث، وذلك في نتائج المرحلة الرابعة بفئة الشاحنات.
وانتزع البولندي أرون دومزالا صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة في نتائج المرحلة الرابعة، وجاء خلفه البريطاني كريس ميك، ومن خلفهما الأمريكي ميتشيل غاثري في المركز الثالث.
ويتواصل رالي داكار السعودية 2021 غداً، في مرحلته الخامسة، والتي تبدأ من الرياض وتنتهي في القيصومة، حيث تتميز هذه المرحلة بالكثبان الرملية الوعرة، والصخور الكثيرة التي ستغطي بعض المسارات، بمسافة يبلغ طولها 795 كيلومترًا، منها 456 كيلومترًا, مرحلة خاصة.

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