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نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس

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نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس

نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس
http://almnatiq.net/?p=937493
المناطق - وكالات

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف الدائرة في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، عقب اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، لمقر الكونجرس.
وطالب بنس في تغريدة على حسابه في تويتر، بضرورة احترام عناصر إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور، مؤكداً أن الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي.
وأكد أن السلطات المحلية لن تتساهل مع الهجوم على مبنى الكابيتول، وستقوم بملاحقة المتورطين فيه قضائياً.

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