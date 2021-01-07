بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل

دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس، مناصريه إلى العودة إلى منازلهم، بعدما اقتحموا مبنى الكونغرس واشتبكوا مع عناصر الشرطة.

وقال ترامب، في فيديو مصور نشره حسابه على تويتر: “عليكم العودة إلى المنازل، نريد السلام، يجب أن يحل النظام، علينا احترام عناصر إنقاذ القانون الرائعين”.

وتابع: “لا نريد أن يصاب أي شخص.. إنها فترة صعبة، لم يحدث هذا من قبل”.

وعاد ليقول: “علينا الحصول على السلام.. اذهبوا إلى بيتوكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون.. شاهدتم ما حدث وأشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم”.

وتأتي كلمة ترامب في وقت تشهد فيه العاصمة الأميركية واشنطن حالة من الفوضى، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء وحتى صباح اليوم التالي.

وطالب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، دونالد ترامب بالظهور في التلفزيون والمطالبة بوقف الاحتجاجات.

وذكر، في كلمة متلفزة: “أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية ويدافع عن الدستور ويطالب بوقف هذه الاحتجاجات”.

وأوضح “العالم يشهد ما يحدث الآن.. أوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!”