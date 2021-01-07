احدث الأخبار

عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى
أبرز المواد
 أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب
أبرز المواد
 بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل
أبرز المواد
 بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون
أبرز المواد
 نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى حماية أرواح المدنيين في سوريا
أبرز المواد
 رالي داكار السعودية 2021: العطية في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي.. و”دي سولتريت” يتصدر الدراجات النارية
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 5 موظفين بشركة أمنية ثبت تواطؤهم في سرقة مليون ريال من سيارة نقل أموال
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تطلق مبادرات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للقاصدين
أبرز المواد
 صدور الموافقة على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية “مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين”
أبرز المواد
 مطار العُلا.. النافذة الأولى لمدينة الحضارة والحب والسلام
محليات
 أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة
أبرز المواد
عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى

عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى

أبرز المواد
أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب

أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب

أبرز المواد
بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل

بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل

أبرز المواد
بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

أبرز المواد

أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب

أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب
http://almnatiq.net/?p=937504
المناطق - وكالات

يقترب الألماني مسعود أوزيل، من إنهاء فصله “الدرامي” مع فريقه أرسنال الإنجليزي، حيث تشير التقارير إلى قرب عودته إلى بلده الأصلي تركيا.

وأفادت تقارير تركية، الأربعاء، إلى أن المفاوضات بين أوزيل ونادي فنربخشه التركي دخلت مراحل متقدمة، وقد يتم الانتقال قريبا.

وأفادت وكالة “دي ايتش أيه” أن أوزيل سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات ونصف مع بطل تركيا 19 مرة.

وتأتي الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال 2014 التكهنات بشأن انتقاله، عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في إسطنبول مرفقة بعبارة “هذه المدينة….”.

كما أشارت صحيفة “فاناتيك” اليومية الى ان مدير فنربخشه علي كوخ ومدير الفريق إمري بيلوز أوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق.

ولم يرد متحدث باسم فنربخشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به، فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء إلى أن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأميركي “ام ال اس”.

وانتقل أوزيل إلى “المدفعجية” قادما من النادي الملكي في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني اسبوعيا (480 ألف دولار)، ولكنه لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وقد أعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادي شمال لندن معه.

روابط ذات صلة

عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى

عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى
بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل

بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل
بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*