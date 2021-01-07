احدث الأخبار

عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى
أبرز المواد
 أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب
أبرز المواد
 بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل
أبرز المواد
 بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون
أبرز المواد
 نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى حماية أرواح المدنيين في سوريا
أبرز المواد
 رالي داكار السعودية 2021: العطية في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي.. و”دي سولتريت” يتصدر الدراجات النارية
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 5 موظفين بشركة أمنية ثبت تواطؤهم في سرقة مليون ريال من سيارة نقل أموال
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تطلق مبادرات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للقاصدين
أبرز المواد
 صدور الموافقة على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية “مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين”
أبرز المواد
 مطار العُلا.. النافذة الأولى لمدينة الحضارة والحب والسلام
محليات
 أنصار ترامب داخل قاعة مجلس الشيوخ.. ومواجهات بالأروقة
أبرز المواد
عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى

عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى

أبرز المواد
أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب

أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب

أبرز المواد
بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل

بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل

أبرز المواد
بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

أبرز المواد

عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى

عبوة ناسفة في محيط الكونغرس.. وأنباء عن أخرى
http://almnatiq.net/?p=937505

عثرت قوات الأمن الأميركية على عبوة ناسفة واحدة على الأقل في حرم مبنى الكونغرس بواشنطن، الأربعاء، وفق ما قال العديد من مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة “إن بي سي” الأميركية.

وقال المسؤولون إنه تم العثور على العبوة الناسفة خارج مبنى.

وذكر مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، “بالتعاون مع شركائنا في سلطات إنفاذ القانون، استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن لتقارير عن وجود أداة مشبوهة”، وأضاف المتحدث أن التحقيق جار.

من جانبه، أفاد مراسل نيويورك تايمز على “تويتر” بالعثور على عبوة ناسفة في مقر الحزب الجمهوري وتفجيرها بشكل آمن.

كما أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى إخلاء مقر الحزب الديمقراطي في ظل أحداث الكونغرس.

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

روابط ذات صلة

أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب

أوزيل.. نهاية “الفصل الدرامي” مع أرسنال يقترب
بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل

بعد فوضى واشنطن.. ترامب: عليكم العودة إلى المنازل
بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*