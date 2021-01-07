«الخطوط السعودية» تعلن فتح باب التقديم للنساء في الخدمة الجوية

المناطق_ الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، فتح باب التقديم للسعوديات للعمل في الخدمة الجوية ضمن فريق طاقم الطائرة (Cabin Attendant – Saudi Female) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:

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الشروط والمهارات المطلوبة:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– ألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

– الحصول على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس (STEP).

– ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 30 سنة (حسب التقويم الهجري).

– أن يبلغ الحد الأدنى للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد.

– أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).

– اجتياز الفحص الطبي.

– سيكون العمل في هذه الوظائف على متن الطائرة فقط.

المسؤوليات والمهام:

– المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالٍ في جميع أنحاء المقصورة.

– ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.

– اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.

– المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.

الوثائق المطلوبة:

– سيرة ذاتية محدثة.

– بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

– جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

– الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.

– اختبار اللغة الإنجليزيةSTEP من قياس بدرجة لا تقل عن 72 (يجب ألا يتجاوز تاريخ الدرجة أكثر من سنتين).

المزايا:

– راتب شهري تنافسي.

– بدل نقل 400 ريال.

– بدل سكن 3 رواتب أساسية سنويًّا.

– تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقًا لسياسة الشركة).

– بدل إنتاجية وسفر (وفقًا لسياسة الشركة).

– قسيمة سفر للموظف والمعالين المستحقين (وفقًا لسياسة الشركة).

بعد اجتياز الفحص الطبي يجب على المرشحين إستكمال الإجراءات المطلوبة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو رسوم غير مدفوعة مع طباعة إثبات عدم وجود رسوم أمنية من خلال خدمة الاستعلام على موقع (ابشر).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1442/5/22هـ (الموافق 2021/1/6م) عن طريق الرابط بالضغط هنا، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.