«الصحة»: توجيهات القيادة تؤكد على تقديم لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين

المناطق_ الرياض

علقت وزارة الصحة على ما تم تداوله بشأن أخذ مقيم للقاح ومدى أحقيته في تلقي اللقاح، بقولها إن التوجيهات الكريمة في هذا الشأن تؤكد على تقديم اللقاح للمواطن والمقيم.

وقالت الصحة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إنه إشارة إلى ما يتم تداوله حول حصول أحد الأشخاص على لقاح كورونا يوم الاثنين الماضي في مركز اللقاحات بمحافظة جدة وحول أحقيته بأخذ اللقاح تؤكد وزارة الصحة أن الشخص مقيم متواجد بالمملكة بهوية مقيم النظامية وتحت كفالة أحد لشركات الخاصة بمحافظة جدة وضمن الفئات العمرية المشمولة باللقاح لهذه المرحلة.

وشددت الوزارة على أن التوجيهات الكريمة تؤكد على تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها وزارة الصحة وهذا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.