روابط تحميل تطبيق أبشر أفراد للاستفادة من الهوية الرقمية

المناطق_ الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن الآن تحميل تطبيق (أبشر أفراد) الجديد، للاستفادة من الهوية الرقمية من خلال الروابط التالية:

• أبل (اضغط هنا)

• أندرويد (اضغط هنا)

وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “الهوية الرقمية”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

ومن مزايا الهوية الرقمية تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق ” أبشر أفراد” متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

ومن المقرر أن تكون الهوية الرقمية نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الالكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الالكترونية ” أبشر أفراد”.